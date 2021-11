Samuraischwerter bei Streit in Linz im Einsatz

Bei einem Streit zwischen drei Personen Montagabend in einer Wohnung in Linz sind auch Samuraischwerter im Einsatz gewesen. Beamte der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) nahmen die Beteiligten fest. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung.

Als die Beamten in die Wohnung kamen, entdeckten sie dort zunächst zwei verletzte Männer: Der 46-jährige Wohnungsbesitzer und ein 35-Jähriger. Sie wurden gleich am Boden fixiert. Eine auf der Couch liegende 21-jährige Frau reagierte zunächst nicht auf die Polizisten. Alle wurden festgenommen.

In der Wohnung befanden sich mehrere Stichwaffen, unter anderem die Samurai-Schwerter. Mit alledem waren die drei aufeinander losgegangen. Sie erlitten dabei mehrere Schnitt- und Hiebverletzungen.

Das Trio wurde von den Rettungskräften versorgt und danach ins Spital gebracht. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete die Überstellung der beiden Männer in die Justizanstalt an. Die 21-Jährige wurde aus der Haft entlassen.