Sand im Getriebe

Die fetten Jahre sind vorbei. Dabei kommt das deftige Minus bei den Neuzulassungen nicht unerwartet. Einerseits lief es in den beiden vergangenen Jahren überaus gut – so waren 2017 und 2018 das zweit- beziehungsweise dritterfolgreichste Jahr der Geschichte.

Andererseits steckt die Autobranche in einem umfassenden Wandel und hat etliche offene Baustellen – und das schreckt Kunden ab. Das Sand ins Getriebe wird dabei von mehreren Seiten eingestreut: Die Dieselkrise ist bei Weitem noch nicht verdaut, die regelmäßig aufpoppenden Diskussionen rund um Fahrverbote zeigen das deutlich.

Die Frage nach dem besten, umweltverträglichsten, politisch korrektesten Antriebskonzept kann niemand so richtig beantworten und alternative Konzepte sind noch lange nicht ausgereift. Zur Erinnerung: Allein in Österreich müssten 6,1 Milliarden Euro in das (heute noch quasi inexistente) E-Ladenetz investiert werden. Und zu guter Letzt hemmte die Diskussion um die Normverbrauchsabgabe (NoVA) die Kauflust – die verunsicherten Käufer lassen grüßen.

Als Grundlage für die NoVA gilt ab 2020 der Messzyklus WLTP, doch auch hier gilt: Die (potenziellen) Kunden wissen zu wenig darüber Bescheid, weil Infos kaum verfügbar waren und sind. Und das ist dem Geschäft abträglich.