Sanftes Gesetz, kreativer Rand

Von Christian Pichler

Über Adalbert Stifters „sanftes Gesetz“ könnte man lästern. Wie der Dichter im realen Leben maßlos und zerrissen war, oft fernab vom postulierten „Gesetz, das will, dass jeder geachtet, geehrt, ungefährdet neben dem anderen bestehe“. Doch gilt dieses Gesetz bis in die Gegenwart als Möglichkeit. Es könnte einen Wandel markieren, die Klimakrise womöglich ein Beschleuniger.

Die Schriftstellerin Anna Mitgutsch nennt das „sanfte Gesetz“ ein „Ringen Stifters um ein prekäres Gleichgewicht“. Welche Literatur überdauert, hat nach längerer Zeit noch etwas zu sagen? „Literatur ersetzt kein Geschichtsbuch“, so Mitgutsch. Literarische Wahrheit liege nicht in Fakten, sondern „in tieferen Schichten, die der Autorin oft gar nicht bewusst sind“. Der Mensch entscheidungsfrei, doch geprägt von seiner Geschichte, der kollektiven und der eigenen. Ein Leitmotiv in den bislang zehn Romanen von Mitgutsch, im Bewusstsein finsterster Zeiten sagt sie: „Geschichtslosigkeit öffnet der Barbarei Tür und Tor.“

Seit 1961 vergibt das Land OÖ Kulturpreise, der „Große Kulturpreis“ (Adalbert-Stifter-Preis) geht dieses Jahr an die gebürtige Linzerin Mitgutsch. Am Freitag wurde im Landhaus verliehen, der Steinerne Saal bummvoll. Nebst Anerkennungspreisen und Talentförderungsprämien die Hauptpreise vergeben, erstmals überwogen weibliche Preisträger. Auguste Kronheim (Bildende Kunst) war erkrankt, die weiteren Hauptpreise an: Tatiana Lecomte (Interdisziplinäre Kunstformen), Sabine Scholl (Literatur) und Walter Schuster (Kultur- und Geisteswissenschaften).

Landeshauptmann Thomas Stelzer nannte die Kunstschaffenden in seiner Rede „Wegbereiter und Schrittmacher“ für das Kultur- und Wissensland OÖ. Sie seien „immer ein wichtiger Spiegel, der uns angeboten wird“, das brauche auch „Möglichkeiten“ (Räume), „uns mit Kunst auseinanderzusetzen“. Das große Finale die Dankesrede Mitgutschs, die Themen von „Die Züchtigung“ (1985) bis zum letzten Roman „Die Annäherung“ bündelte. Was treibt an? „Die Neugier auf Menschen.“ Zarte Melancholie war herauszuhören, zunehmend die Erkenntnis, dass sich Leben in Schattierungen abspiele. Die Werke der Älteren „spröder“, denn „intime Kenntnis des und Gestimmtheit mit dem Zeitgeist“ nähmen ab, so Mitgutsch. Gut so: „Der Blick vom Rand ist immer ein kreativerer als der aus der Mitte.“