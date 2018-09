Sarkastische Lebedame: Minichmayr im Posthof

„Ob ich mich amüsiere? Noch’n Martini und ich liege unter dem Gastgeber.“ Dorothy Parker, geborene Rothschild, war eine Berühmtheit im New York der 1920er- und 1930er-Jahre. Als Schriftstellerin ein begnadetes Lästermaul und unbarmherzige Beobachterin. Eine Schwester im Geiste von Charles Bukowski, mit Hemingway befreundet (obwohl beider Ansichten zur Stellung der Frau heftig auseinandergingen). Wie schön, die prächtig komödiantische Birgit Minichmayr beim Rezitieren der sarkastischen Lebedame zu erleben. Am Samstag las die in Linz geborene, an der Wiener Burg und im Film (heuer Deutscher Filmpreis) etablierte Minichmayr aus „New Yorker Geschichten“.

Dorothy Parker lästert über mögliche Konkurrentinnen („sieht aus wie etwas, das seine Jungen frisst“), parodiert im (fiktiven?) Tagebuch die Mühsal der Schriftstellerei („ein Buch angefangen, aber zu erschöpft“).

Die geheuchelte Toleranz einer kulturbeflissenen Dame aufgespießt, Minichmayr ballt empört die Fäuste, eine Rassistin, sie? „Um Himmels Willen, wir sind doch alle Menschen, oder etwa nicht?“ Das Finale mit Ganzkörper, die Minichmayr brabbelt und spuckt, die Zunge besoffen zwischen die Zähne geschoben. Kippt nach hinten, nur noch’n kleiner Drink, nachher klauen wir ein Pferd! Eine Glanzstunde im Großen Saal des Posthofs, Minichmayr badet in Beifallswellen, haucht Kusshändchen zurück. pia