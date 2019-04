Satt sein, ein Luxus

Von Christian Pichler

2012 passierte der Roman „Blasmusikpop“, die damals 23-jährige Vea Kaiser war plötzlich ziemlich bekannt. Über den frühen Ruhm macht sich die Autorin lustig und imitiert die Nörgler: „Sie war jung, da hat ihr sicherlich ein Mann g´holfen.“ Der Nachfolger „Makarionissi“ wieder ein Erfolg, kürzlich erschien „Rückwärtswalzer“. Das dritte Buch „das schwierigste“, sagt Kaiser, und eher nicht ganz ernst: „Ich musste kämpfen, es macht nach wie vor keinen Spaß.“

Die Geschichten sprudeln nur so aus „Rückwärtswalzer oder Die Manen der Familie Prischinger“ (Kiepenheuer & Witsch). Der zentrale Handlungsstrang wie ein Film von Emir Kusturica: Onkel Willi stirbt, die drei Tanten wollen ihn in seiner montenegrinischen Heimat bestatten.

Eine Überführung zu teuer, daher zu fünft im Fiat Panda 1029 Kilometer von Wien nach Montenegro. Am Steuer der lebenskriselnde Neffe Lorenz, neben ihm der ordentlich hergerichtete Tote. Hinten die Tanten in Fuchspelzmänteln, die Klimaanlage im Dauerbetrieb, weil der Onkel leider streng riecht.

Die Geschichten sprudeln auch aus Vea Kaiser, während sie vor Publikum liest. Moderator Christian Schacherreiter am Montag im Linzer Posthof weitgehend arbeitslos, die Niederösterreicherin eine bekennende „Rampensau“. Als Besucher reibt man sich erst die Augen: Das ist nicht mehr diese bedächtige alte (männliche) Schriftsteller-Pose, sondern offensives Entertainment. Als wäre Kaiser — shocking! — auch noch geübt in jugendlicher Präsentation in elektronischen Medien.

Mitnichten oberflächlich, ihr Ton ist bloß ein anderer. Die „Manen“ im Untertitel, die Geister der Toten, die im Roman eine gewichtige Rolle spielen. „Rückwärts“ nähert sich Kaiser den Geschichten der Tanten Mirl, Wetti, Hedi. Vordergründig witzig, wie die „drei sehr österreichischen Damen“ (Kaiser) im Text alles panieren, „was sich nicht bis drei auf den Baum retten konnte“. Karge Kindheiten im Waldviertel, die liebevolle Schnitzelverfütterung erscheint so in einem anderen Licht. „Essen ein Luxus“, sagt die Autorin, „die Völle etwas, das uns heute selbstverständlich vorkommt“.

Die Initialzündung zu „Rückwärtswalzer“ eine Zeitungsmeldung 2011, zwei Berlinerinnen mit verstorbenem Bruder in London. Hinter der Heiterkeit im Buch das Drama, Tante Wetti etwa hochintelligent und in der Schule entsprechend unaufmerksam. „In der Nachkriegszeit wurde das als schwachsinnig bezeichnet“, sagt Kaiser. Die Familie ihr zentrales Thema, so wie jeder Autor sein Thema habe: „Bei John Irving, den ich sehr mag, zieht sich der fehlende Elternteil durch. Familie ist das Konzept, in dem ich denke.“