Sattelzüge brannten an Tankstelle in Meggenhofen ab

Am Samstag sind zwei Sattelfahrzeuge an einer Tankstelle in Meggenhofen abgebrannt. Ein Defekt im Kühlaggregat eines Anhängers dürfte den Brand ausgelöst haben, der schnell auf einen zweiten Lkw in nächster Nähe übergriff.

Anwesende, die den Vollbrand bemerkten, weckten einen 46-jährigen Ungarn, der in einem der beiden Lastwagen geschlafen hatte.

Der Lkw-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Wels gebracht. An den Löscharbeiten waren zehn Feuerwehren mit 120 Einsatzkräften beteiligt.