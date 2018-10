Saudis lassen Türken Konsulat durchsuchen

Schicksal des in Istandul verschwundenen Regimekritikers Khashoggi bleibt rätselhaft

Im Fall des in Istanbul verschwundenen saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi hat Saudi-Arabien die Durchsuchung des Konsulats erlaubt. „Die saudischen Behörden haben mitgeteilt, dass sie für eine Zusammenarbeit offen sind und das Konsulatsgebäude untersucht werden kann“, teilte ein Außenamtssprecher in Ankara am Dienstag mit.

Der 59-jährige regimekritische Journalist betrat das Konsulat seines Landes am Dienstag vergangener Woche in Istanbul, um Papiere für seine Hochzeit abzuholen, kam aber nicht wieder heraus. Nach Einschätzung türkischer Polizei- und Geheimdienstkreise wurde er im Konsulat ermordet.

Der saudische Botschafter in den USA, Khalid bin Salman, wies Berichte über den Tod oder die Verhaftung Khashoggis als „völlig falsch“ zurück. Khalid ist Bruder des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman.