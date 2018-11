Schach den Judenhassern!

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will auf EU-Ebene den Kampf gegen Antisemitismus aller Schattierungen forcieren. Er hoffe sehr, dass während des österreichischen EU-Vorsitzes eine einheitliche Definition des Antisemitismus gelinge, sagte Kurz am Mittwoch bei einer Konferenz gegen Antisemitismus und Antizionismus in Wien.

Österreich am wenigsten judenfeindlich

Spitzenvertreter jüdischer Organisationen und EU-Politiker wie Justizkommissarin Vera Jourova und EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber diskutierten über Strategien, das jüdische Leben in Europa zu sichern. Erst am Vortag war eine Umfrage unter jüdischen Führungspersönlichkeiten aus 29 Ländern in Europa bekannt geworden, in der nur 20 Prozent angaben, sich an ihrem Wohnort „sehr sicher“ zu fühlen, während es vor zehn Jahren noch 36 Prozent gewesen waren. Österreich gehört da noch zu den sichersten Ländern, wie der Vizepräsident des European Jewish Congress (EJC), Ariel Muzicant, schon vor der Konferenz festgestellt hatte: In Sachen Antisemitismus sei die österreichische Situation „Gott sei Dank eine der besten in Europa“.

Kurz verwies aber in seiner Rede auf die „besondere Verantwortung“ Österreichs wegen der Mittäterschaft in der Shoah. Erst wenn Juden in Österreich, Israel und auf der ganzen Welt in Frieden und Freiheit leben können, „sind wir unserer historischen Verantwortung auch wirklich gerecht geworden“, so der Kanzler, der es „unglaublich“ findet, dass Antisemitismus auch knapp 100 Jahre nach der Shoah noch existiere. Zum immer schon vorhandenen Antisemitismus sei auch ein „neu importierter“ gekommen, sagte er in Anspielung auf Migranten aus islamischen Staaten.

Antizionismus als Antisemitismustarnung

Kurz wies darauf hin, dass bei der Konferenz erstmals auch explizit der Antizionismus angesprochen werde. In seiner Zeit als Außenminister sei ihm bewusst geworden, dass Antisemitismus und Antizionismus „heute Hand in Hand gehen und oft zwei Seiten einer Medaille sind“, bekannte sich Kurz zum Eintreten für die Sicherheit Israels. Er rief die EU auf, ihr Stimmverhalten bei UNO-Abstimmungen über Israel zu überdenken. Dieses sei nämlich „nicht immer ganz ausbalanciert gewesen“.

Vor der Rede des Kanzlers hatte sich Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in einer Videobotschaft an die Konferenz gewandt und die Initiative des österreichischen EU-Ratsvorsitzes gelobt. „Der Holocaust hat nicht in den Gaskammern von Auschwitz begonnen“, mahnte Netanyahu zum frühzeitigen Auftreten gegen Hass, „wenn man noch verhindern kann, dass schlimme Dinge schlimmer werden“.

Der Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses (EJC), Moshe Kantor, dankte Kurz für seine „Führungsstärke“ und den persönlichen Einsatz, „diese Frage zu einer Priorität gemacht zu haben“. Kantor hatte den Kanzler am Vorabend mit einem Ehrenpreis des EJC, den „Jerusalem Navigator“, ausgezeichnet.

Der Europapolitiker Weber forderte eine Reglementierung von sozialen Medien. „Was in der realen, gedruckten Welt nicht erlaubt ist, darf auch in den sozialen Medien nicht erlaubt sein“.

FPÖ-Boykott bleibt aufrecht

Ariel Muzicant äußerte sich pessimistisch zur Zukunft der Juden in Europa, wenn es keine Trendwende gebe. „Es ist nicht fünf vor zwölf, es ist fünf nach zwölf“. Den Boykott der FPÖ durch jüdische Organisationen will Muzicant übrigens noch nicht beenden.