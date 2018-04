Schade! Salzburg im Finale, Linz im Urlaub

Um 22.48 Uhr, elf Sekunden vor der Schlusssirene, beendete ein Empty-Net-Tor von Alex Rauchenwald zum 4:2 für Salzburg die Eishockey-Saison der Black Wings Linz. Doch die ausverkaufte Keine-Sorgen-EisArena feierte ihre Helden nach Spiel sechs im Halbfinale trotzdem noch minutenlang. Die „Bullen“ gewannen die Serie mit diesem Auswärtssieg mit 4:2, kürten sich zum österreichischen Meister und treffen ab Sonntag im EBEL-Finale auf den HCB Südtirol.



Den besseren Start in eine enorm intensive Partie verzeichneten die Linzer, Rick Schofield zwei Mal und Joel Broda fanden gleich in der Anfangsphase sehr gute Chancen vor. Nach weiteren Möglichkeiten auf beiden Seiten zappelte der Puck in Minute 13 zum ersten Mal im Netz – und es war wohl das kurioseste Tor dieser Serie. In Überzahl Brian Lebler schoss den Puck an die Bande, der Abpraller flog in hohem Bogen über das Tor und Corey Locke beförderte die Scheibe im Vorbeifahren mit der Schlägerspitze aus der Luft ins Gehäuse des verdutzten Bernd Starkbaums. Die Refs gaben den Treffer erst nach langen Diskussionen und Videostudium. „Ich hab ihn einfach reingemacht, hab etwas Glück gehabt“, meinte der Kunstschütze. Linz versuchte nachzusetzen, blieb aber ohne weiteren Torerfolg in Drittel eins.

Rassiger Fight

Im zweiten Abschnitt legte Salzburg einen Zahn zu, kam in einer 4:4-Situation nach einem Piche-Fehler zum Ausgleich (Duncan 28.), drückte danach auf die Führung. Doch Mike Ouzas zeigte mehrmals seine Topform, die Fans dankten es ihm mit Standing Ovations. Auf dem Eis wurde das Match gehässiger, immer wieder lieferten sich die Cracks kleine Scharmützel – meist mittendrin, statt nur dabei auf Seiten der Linzer: Shane O’Brien. Aber es ging ohne Schlägerei und mit 1:1 ins dritte Drittel. „Wer das nächste Tor schießt, hat ziemlich gute Chancen das Spiel zu gewinnen“, orakelte BWL-Kapitän Philipp Lukas, dessen Team etwas den Faden verloren hatte, in der Pause. Und es sollte genau so kommen.

Ab in den Urlaub

Im Schlussabschnitt hatten die Hausherren erst in der Offensive Pech (die Stange verhinderte den Premierentreffer von Geburtstagskind Mark Naclerio, 26), dann in der Defensive: Ein ungenauer Pass von Patrick Spannring in den Rückraum verwandelte sich über die Bande in eine perfekte Vorlage für Mario Huber, der sich die Chance alleine vor Ouzas nicht entgehen ließ (46.). 14 Minuten blieben den Wings noch, doch diese brachten sich durch Strafen aus dem Rhythmus und Dominique Heinrich nutzte das zweite Powerplay zur 3:1-Führung (54.). Sebastien Piche brachte zwar postwendend die Hoffnung zurück und die Halle zum Kochen, aber auch wenn ihn die Halle fast durchgehend forderte und trotz zweier Minuten in Überzahl, der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen – Linz im Urlaub, Salzburg im Finale.