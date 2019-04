Schadenersatz-Prozess der FPÖ gegen Republik war schnell vorbei

Für Richterin „reine Rechtsfrage“, was Wahlvorschriften schützen

Lange hat der von FPÖ gegen die Republik Österreich angestrengte Schadenersatz-Prozess im Zusammenhang mit der Bundespräsidentenwahl 2016 am Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen am Freitag nicht gedauert. Nach nur rund einer Stunde schloss Richterin Margit Schaller das Verfahren, sie sieht nämlich keinen Anspruch auf Schadenersatz. Was wiederum der FPÖ-Anwalt und frühere Justizminister Dieter Böhmdorfer als „unrichtige Rechtsauffassung“ bezeichnete.

Wie berichtet, hätte die FPÖ von der Republik gerne 3,4 Millionen Euro. Diese Summe setzt sich jeweils etwa zur Hälfte aus Wahlkampfkosten für die aufgehobene Stichwahl im Mai 2016 und für die verschobene Wiederholung aufgrund fehlerhafter Kuverts zusammen.

Laut Rechtsansicht der Richterin umfasst der Schutzzweck der Wahlvorschriften keinen Vermögensschaden, sie zielen darauf ab, den freien Wählerwillen zu schützen. Die „reine Rechtsfrage“, ob überhaupt Anspruch auf Schadenersatz besteht, sei aber nicht in einem Beweisverfahren zu klären.

Martin Windisch von der Finanzprokuratur war ebenfalls der Überzeugung, dass der Schutzzweck der Wahlvorschriften darin liege, die freie Willensäußerung des Wählers zu schützen. Es gehe nicht darum gehe, „finanzielle Interessen von Unterstützern der Wahlteilnehmer zu schützen“.

Anwalt Böhmdorfer wollte die Verhandlung dennoch nicht als Niederlage sehen: „Das ist der Beginn eines wahrscheinlich sehr erfolgreichen Prozesses für uns“.

FPÖ-Abgeordneter Markus Tschank nannte es in einer Aussendung „demokratiepolitisch sehr bedenklich“, würde das Gericht tatsächlich zum Ergebnis gelangen, dass die entstandenen Mehrkosten nicht ersatzfähig seien. „Keine Partei würde mehr eine Wahlanfechtung anstrengen, weil sie finanziell nicht mehr tragbar ist“, so Tschank.