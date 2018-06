Schanigartenboom: Schon 280 Gastgärten in Linz

LINZ — In einem Lokal unter freiem Himmel Speisen und Getränke genießen zu können, war in Linz in den 1980ern nur an fünf Plätzen auf öffentlichem Gut möglich. Dann entdeckte die Gastronomie diese reizvolle Form der Angebotsverbesserung, die Zahl der Schanigärten stieg kontinuierlich an. 1991 luden bereits 58 Schanigärten zum Besuch ein. 1994 waren es 112. Der große Boom setzte ab 1998 ein, als 149 Schanigärten südländisches Flair boten. Heuer verzeichnet die Bezirksverwaltung die Rekordzahl von beinahe 280. Die Entwicklung zeigt, dass immer neue Schanigärten beantragt werden. Die meisten bestehen am Hauptplatz, in der Altstadt, an der Landstraße und in weiteren Straßenzügen der Innenstadt sowie an der Wiener Straße. Auch in Urfahr, in Kleinmünchen und in der Solar City Pichling lässt eine Reihe von Gastgärten Urlaubsatmosphäre aufkommen. Die höchste „Schanigartendichte“ weist die Innenstadt mit 160 auf. Im Umkreis des Bulgariplatzes laden 57, in Urfahr 23 und in Kleinmünchen 15 Schanigärten zum Plaudern und Genießen ein.