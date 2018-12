Schatz für OÖ ersteigert

Das Oberösterreichische Landesmuseum ersteigerte heuer im Linzer Dorotheum ein repräsentatives Bildnis des Landeshauptmanns Dietmar V. von Losenstein (1510 – 1577). Nach Abschluss der Restaurationsarbeiten ist es seit Kurzem im Schlossmuseum in Linz ausgestellt. „Dietmar V. von Losenstein zählte zu den wichtigsten Landeshauptleuten des damaligen Landes ob der Enns und trug viel dazu bei, dieses Amt zu etablieren. Er war auch bei der Bevölkerung sehr beliebt“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Es freut mich, dass dieses qualitativ hochwertige Porträt nun im Renaissance-Raum des Schlossmuseums der Öffentlichkeit präsentiert wird.“

Das Gemälde könnte ein Werk des Habsburgischen Hofmalers Jacob Seisenegger sein, der sich 1561 in Linz niederließ, wo er sechs Jahre später starb. Neben dem berühmten Porträt Kaiser Karls V. und Bildnissen des Kaiserpaars Ferdinand und Anna ist er heute vor allem durch seine Kinderbildnisse bekannt, von denen das Stadtmuseum Nordico eines besitzt.

Das Leben von Dietmar von Losenstein verlief sehr abenteuerlich. So wurde er 1537 in der Schlacht von Esseg (Ungarn) von den Türken gefangen genommen und kam erst nach Jahren des Elends und Bezahlung eines horrenden Lösegeldes frei. 1564 wurde er Rat Kaiser Ferdinands I., was vielleicht Anlass für die Entstehung des Porträts war. 1571 ernannte ihn Kaiser Maximilian II. zum Landeshauptmann von Oberösterreich. In Linz ließ er zwei Altstadthäuser zum heutigen Freihaus Losenstein (Altstadt 2/Hofgasse) umbauen. Sein Amtssitz war das (alte) Linzer Schloss, in dem er 1577 verstarb.