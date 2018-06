Schauspieler Walter Langer gestorben

Der Schauspieler Walter Langer, langjähriges Ensemble-Mitglied des Wiener Volkstheaters, ist Dienstagnacht im Alter von 89 Jahren verstorben, wie das Volkstheater bekannt gab. Der Kammerschauspieler habe durch seine Rollen in Gustav Mankers Nestroy-Ensemble bestochen, hieß es. Von 1965 bis 1984 spielte Langer am Volkstheater, danach war er bis 1991 Ensemblemitglied des Burgtheaters.

„Als Mitglied von Gustav Mankers legendärem Nestroy-Ensemble hat Walter Langer die Geschichte des Volkstheaters maßgeblich geprägt. Seine tragisch-komischen Rollen-Interpretationen sind unvergessen“, sagte Volkstheater-Intendantin Anna Badora. „Mein herzliches Beileid gilt all seinen Angehörigen, Kolleg/innen und Weggefährt/innen.“

Langer wurde am 29. Oktober 1928 in Wien geboren. Er absolvierte von 1947 bis 1949 die Schauspielausbildung am Max Reinhardt Seminar. Mit der österreichischen Landesbühne gastierte er in Folge in Deutschland, Holland und der Schweiz und war Anfang der 1950er-Jahre an verschiedenen Wiener Bühnen engagiert.

1956 bis 1965 spielte er an der Komödie Basel, wo er in über vierzig Inszenierungen auftrat. 1965 wechselte er unter der Direktion Leon Epps ans Volkstheater, dessen Ensemble er bis 1984 angehörte. Das Publikum erlebte ihn sowohl in dramatischen als auch in komödiantischen Rollen. Unter anderem war er in „Der zerbrochne Krug“ von Heinrich von Kleist – zur Eröffnung des neu renovierten Hauses 1981 – in Raimunds „Alpenkönig und Menschenfeind“, „Umsonst“ von Johann Nestroy, „Schweyk im Zweiten Weltkrieg“ von Bertolt Brecht und „Die Heirat“ von Nikolai Gogol zu sehen.

Von 1984 bis zu seiner Pensionierung 1991 war Langer Ensemblemitglied des Burgtheaters. Außerdem wirkte er in zahlreichen Film-, Fernseh- und Hörfunkproduktionen mit, unter anderem in der Fernsehserie „Kaisermühlen Blues“. Für sein Schaffen wurde Walter Langer 1978/1979 mit dem Karl-Skraup-Preis (heute Dorothea-Neff-Preis, Anm.) des Volkstheaters ausgezeichnet, er erhielt das Silberne und das Goldene Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft der Republik Österreich, 2002 das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien und 2014 den Berufstitel Kammerschauspieler.