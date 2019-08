Schemen vergangener Eliten

Von Ingo Rickl aus Salzburg

Nach Ödön von Horvaths „Jugend ohne Gott“ präsentierten die Salzburger Festspiele am Mittwoch auf der bestens dafür geeigneten Pernerinsel in Hallein ein weiteres Stück des Niederganges, einen harten Brocken für Bildungsbürger: Maxim Gorkis 1904, also kurz vor der Russischen Revolution in St. Petersburg uraufgeführte Szenenfolge „Sommergäste“. Gorki, der von seinem Stück sehr wenig hielt, hat immerhin in einer Zeit des Unterganges den Zustand der noblen Gesellschaft, deren Moral sich dem Nullpunkt näherte, bestens getroffen.

Jede Hoffnung wird ausgeklammert

Der für seine erkrankte Kollegin Mateja Koleznik eingesprungene kasachische Regisseur Evgeny Titov hat eine Mammutaufgabe übernommen. Sowohl die Übersetzung von Arina Nestieva wie auch das Bühnenbild von Raimund Orfeo Voigt klammern jede positive Strömung, jedes Symbol der Hoffnung streng aus.

Gespräche auch ernsten Inhaltes werden durch das Verlangen nach Liebe, meist identisch mit Sex, durch Drogen, Alkohol, Gewalt und auf die Spitze getriebene Frauenverachtung ad absurdum geführt. Der Arzt Dudakow etwa meint: „Die Frau ist dem Tier näher als wir.“ Die Antwort seiner Freunde: „Sie braucht einen Despoten.“ oder „Schwängern, schwängern, schwängern, dann ist sie einem völlig ausgeliefert.“ Hört man das in Zeiten wie diesen, wo Frauen auch auf politischer Ebene stark im Kommen sind, wirken Gorkis Aussagen doppelt heftig. Abgesehen davon ist menschenverachtendes Handeln seither nicht weniger geworden.

Die 15 Schauspieler und 13 Statisten befinden sich im Simultan-Bühnenbild von Voigt manchmal weit auseinander stehend in Wartestellung, um sich immer dann, wenn es um Existenzielles geht, auf beengenden Flächen nahe aneinander in Kampfstellung zu bringen. Die Schwierigkeit für die Zuseher ist es, die Verbindung zwischen den handelnden Personen im Auge zu behalten und die Dialoge zuzuordnen.

Eine Figur dieser russischen Gesellschaft aus 1904 ist offensichtlich im Original erhalten, wenngleich auch in nunmehr bescheidener Position: Semjon Semjonowitsch Doppelpunkt in der Darstellung durch Burgtheater-Ikone Martin Schwab. Er trägt, damit nach Anerkennung heischend, in einer Tasche eine Unzahl von Rubelscheinen mit sich. Als die Gesellschaft endgültig auseinanderfällt, verstreut er die Banknoten und bekennt damit seinen Abschied aus derselben. Keiner benötigt das Geld, keiner hebt es auf. Wozu denn auch vor dem endgültigen Aus?

Primoz Pirnat ist der brutale Gastgeber Sergej Wassiljewitsch Bassow, dessen attraktive Frau Warwara sich vergeblich nach Liebe sehnt. Die Ruhe, die Genija Rykova in der Rolle ausstrahlt, dominiert den Abend. Ein anderes unglückliches Ehepaar namens Suslow erhält durch Sascha Nathan und Dagna Litzenberger Vinet ein starkes Profil. Aus der Schar der weiteren Figuren sticht noch Marie-Lou Sellem als Ärztin Marja Iwowna heraus: Möglicherweise besitzt sie als einzige die Chance, noch vor dem nahenden Ende auszubrechen.

Gerti Drassl ist eine Klasse für sich

Die erstmals bei den Salzburger Festspielen arbeitende Charakterschauspielerin der Wiener „Josefstadt“, Gerti Drassl, ist als Moralistin Kalerija eine Klasse für sich. Als dichtende Gorki-Kollegin zeigt sie ihre Isoliertheit mit Trauer im Gesicht, die auf das Publikum ausstrahlt. Jede Schauspielerin, jeder Schauspieler, den wir hier nicht erwähnen, trägt mit seiner Kunst zur finalen Aussichtslosigkeit bei, sei es durch Gewalt, sei es durch Erniedrigung oder einfach durch Ausweglosigkeit.

Das Publikum jubelte den Schauspielern und dem Führungsteam nach etwa 140 Minuten beinharter, im Nihilismus konzentrierter Aufführung ebenso intensiv wie kurz zu.

Termine: 1.-3., 5.-8. August