Schichtwechsel bei Semesterferien: Zweite Staffel startet

Schichtwechsel bei den Semesterferien: Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg und Tirol bekommen heute, Freitag, rund 280.000 Schüler ihre Schulnachrichten und starten in die einwöchigen Semesterferien. Umgekehrt endet die Urlaubswoche für knapp 500.000 Schüler in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg.

Der Urlauberschichtwechsel sowie der Ferienbeginn in einigen deutschen Bundesländern (darunter Bayern), Teilen Tschechiens und der Schweiz wird laut den Autofahrerklubs zu massiven Verkehrsbehinderungen vor allem auf den Hauptverbindungen in Tirol führen. Vor allem am Samstag wird es Verzögerungen auf den Transitstrecken, den Autobahngrenzübergängen im Westen sowie den Zufahrten zu den Skigebieten geben.