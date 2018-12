Schießerei auf Weihnachtsmarkt

In Straßburg ist es gestern Abend zu einer Schießerei in der Innenstadt gekommen. Dabei starb ein Mensch, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Sechs Personen wurden verletzt. Der Zwischenfall ereignete sich offenbar in der Umgebung des Weihnachtsmarkt der französischen Stadt. Ein Unbekannter hat in der Innenstadt das Feuer auf Passanten eröffnet und flüchtete dann auf den Weihnachtsmarkt, wo weitere Schüsse fielen.

Der Täter sei flüchtig, teilte die Präfektur des Départements Bas-Rhin mit. Die Polizei habe die Verfolgung aufgenommen.

Wie der Nachrichtensender Franceinfo ergänzend berichtete, riegelte die Polizei Teile der Innenstadt ab. Das Pariser Innenministerium sprach ohne weitere Details von einem „schwerwiegenden Ereignis der öffentlichen Sicherheit“. Auf Twitter appellierte ein Mitarbeiter des Bürgermeisters an die Bewohner, zu Hause zu bleiben: „Danke an alle, die zu Hause bleiben und auf die Klärung der Situation warten“.

Über die Hintergründe des Angriffes war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nichts bekannt.