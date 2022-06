Schießerei in Oslo – Polizei ermittelt wegen Terroranschlags

Nach den tödlichen Schüssen in einem Nachtclub in der norwegischen Hauptstadt Oslo ermittelt die Polizei wegen Terrorverdachts. Das teilte die Behörde nach Berichten norwegischer Medien am Samstag mit. Zwei Menschen wurden getötet und mindestens 21 verletzt, zehn davon schwer. Noch in der Nacht nahm die Polizei einen Verdächtigen in der Nähe des Tatorts fest, nachdem gegen 01.00 Uhr an drei Orten Schüsse gefallen waren, unter anderem vor einer Schwulenbar.

Die Ermittler gehen dem Sender NRK zufolge von einem Einzeltäter aus. Dieser sei der Polizei bereits bekannt. Der Zeitung „Aftenposten“ zufolge befindet sich der Nachtclub „Londoner Pub“, in dem die Schüsse fielen, in einer beliebten Straße im Zentrum von Oslo. Zivilisten hätten bei der Festnahme des Verdächtigen geholfen, meldete die Zeitung unter Berufung auf die Polizei. Die tödlichen Schüsse fielen am Vorabend der in Oslo geplanten Pride-Parade. Die Organisatoren sagten diese Samstag früh ab.

In einer ersten Reaktion zeigte sich die Außenpolitik- und LGBTIQ-Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, „erschüttert und schockiert“. „Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer und der gesamten norwegischen Community“, so Ernst-Dziedzic in einer Aussendung. Zugleich drückte sie Bewunderung und Respekt für jene Zivilisten aus, die bei der Festnahme geholfen hatten. Auch wenn das Tatmotiv noch nicht feststehe, „sei eines klar und deutlich gesagt: Liebe ist stärker als Hass. Und weder die Community in Norwegen noch sonst irgendwo wird sich dem Hass einzelner beugen“. Das „London Pub“ im Erdgeschoß und der „London Club“ in der darüber liegenden Etage seien „seit den 1970er-Jahren dezidiert gay/queere Institutionen in Norwegen“.