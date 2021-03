Bei einer Schießerei in Houston im US-Staat Texas sind am späten Mittwochabend (Ortszeit) nach Polizei-Angaben drei Personen getötet und eine weitere verletzt worden. Die verwundete Person wurde laut einem Polizei-Tweet in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Nach Angaben eines Polizei-Offiziers gegenüber der New York Times konnte vorerst kein Verdächtiger identifiziert werden. Auch die Motivlage war demnach noch unklar.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben