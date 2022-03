Jahrelang war es so etwas wie ein Wahrzeichen von Linz: Das fliegende Schiff des russischen Künstlers Alexander Ponomarev schwebte als Teil des Höhenrausches beinahe vier Jahre lang über den Dächern der Landeshauptstadt.

Am Montag landete es wieder sicher am Erdboden. Wie berichtet, muss der Höhenrausch am Dach des Passage-Einkaufcenters in der oö. Landeshauptstadt abgebaut werden.

Grund ist ein Eigentümerwechsel: Der neue Besitzer des Centers will das Gebäude umbauen.