Nach einem Schiffsunglück vor der thailändischen Urlaubsinsel Phuket werden dutzende Menschen vermisst. Das Boot mit 90 Menschen an Bord sei bei rauer See gekentert, teilte die Katastrophenschutzbehörde am Donnerstagabend mit. Die Hälfte der Bootsinsassen sei gerettet worden, der Rettungseinsatz dauere an.