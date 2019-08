Schikanierte Austro-Türken

Von Manfred Maurer

Turgut Bülgü ist erfolgreich. Seit er vor acht Jahren aus Deutschland nach Oberösterreich übersiedelt ist, hat er zwei Millionen Euro in 20 Arbeitsplätze investiert. Sein türkisches Restaurant im Raum Linz läuft gut, ebenso die beiden Lokale in Wien. In Polen ist er an einer Döner-Fabrik beteiligt, in Litauen im Autohandel tätig. Und er hat ein neues Heimatgefühl entwickelt: „Österreich ist jetzt meine Heimat!“

Pass weggenommen

Turgut Bülgü heißt nicht wirklich so. Sein richtiger Name soll nichts zur Sache tun. Denn spätestens seit seine Tochter 2017 am Istanbuler Flughafen vorübergehend festgenommen und über den Papa ausgefratschelt wurde, weiß der, dass ihn das Regime von Recep Tayyip Erdogan im Visier hat. Dieser Verdacht bestätigte sich bei einem Besuch im türkischen Generalkonsulat in Salzburg, wo für die Ausstellung einer Vollmacht der Pass vorzulegen war. Dieser wurde ihm abgenommen — auf Weisung aus Ankara, wie es hieß.

Verwandte in der Türkei fanden über informelle Kontakte den Grund heraus: Ein Spitzel hatte verraten, dass der Unternehmer ein Konto bei der Bank Asya hatte, die dem früheren Erdogan-Freund und heutigen Staatsfeind Fethullah Gülen nahestand. Zudem hat Bülgü an der „Linzer Kulturmesse“ mitgewirkt, welche der von der Stadt Linz mit dem Integrationspreis ausgezeichnete Verein Phönix ausrichtete. Der Gülen-nahe Verein bot auch Deutschkurse für türkische Kinder, musste aber sein Vereinslokal aufgeben, weil Spender Erdogans langen Arm fürchten. Und dann hat Bülgü noch falsche Freunde: Kurden, wie den Hörschinger Spediteur, der im vergangenen Oktober in Istanbul festgenommen und erst nach 112 Tagen freigelassen wurde.

Bülgü würde deshalb nicht in die Türkei reisen. Aber auch anderswo hin kann er nicht. Denn seinen Antrag auf einen Fremdenpass hat das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl abgewiesen, die Beschwerde dagegen liegt beim Verwaltungsgerichtshof. Seine unternehmerische Auslandsaktivität muss er jetzt via Handy erledigen.

„Sicher“ Staatsbürger

Mesut H. — auch der Name ist fiktiv — ist schon etwas weiter als der zwei Jahre zu kurz für einen Staatsbürgerschaftsantrag hier lebende Bülgü. Der Linzer Geschäftsmann bekam im Juni von der Landesregierung die „Zusicherung der Verleihung der Staatsbürgerschaft“. Bedingung: Binnen zwei Jahren muss er die türkische Staatsbürgerschaft ablegen. Was nach einer Formalität klingt, ist eine hohe Hürde. Als H. diese vor zwei Wochen im Generalkonsulat nehmen wollte, blitzte er ab. Aufgrund einer Sperre des türkischen Innenministeriums bekäme er kein Dokument, wurde ihm gesagt. Auch H. ist in der türkischen Gemeinde als Erdogan-Kritiker bekannt. Sonst habe er sich nichts zuschulden kommen lassen, beteuert der Unternehmer, der nun zwischen allen Stühlen sitzt. Denn das Land OÖ besteht auf der Vorlage des Formulars, das die Aufgabe der türkischen Staatsbürgerschaft bestätigt. Dem zuständigen Beamten ist bisher kein Fall bekannt, dass jemand nicht aus der Staatsbürgerschaft entlassen worden wäre. Er vermutet eine „Schutzbehauptung, um um nicht aus dem türkischen Staatsverband ausscheiden zu müssen“.

Tatsächlich ist das Problem amtsbekannt, wenn auch vielleicht nicht in Oberösterreich. Das Außenministerium setzte sich „aufgrund direkter Anfragen mehrerer Landesregierungen“ schon im März 2018 mit der Frage der „angeblichen administrativen Probleme bei Rücklegung der TR StA (türkische Staatsangehörigkeit, Anm.) bei Angehörigen der Gülen-Bewegung“ auseinander. Im dem VOLKSBLATT vorliegenden Schreiben an die Verbindungsstelle der Bundesländer wird betont, dass die Gülen-Bewegung anders als in der Türkei keinesfalls als Terrororganisation eingestuft sei.

Das hilft Mesut H. aber nicht weiter. Denn zugleich weist das Außenamt darauf hin, die Glaubwürdigkeit der „von Antragstellern behaupteten Verweigerung konsularischer Amtshandlungen“ nicht überprüfen zu können. Das Generalkonsulat in Salzburg und die türkische Botschaft in Wien reagierten nicht auf VOLKSBLATT-Anfragen.