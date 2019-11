„Schiller ist nahe an der heutigen Jugend, die sich empört“

Er wollte etwas Außergewöhnliches machen für seine Rückkehr ins Linzer Theater Phönix und als eine der viele Feierlichkeiten für den 30er, den das Theater an der Wiener Straße feiert. Georg Schmiedleitner hat die großen Bühnen in seiner Karriere mit den großen Stücken, die es gibt, bespielt. Fürs Phönix, „sein Haus“, das er u.a. mit dem heutigen Leiter Harald Gebhartl gegründet hat, widmet er sich einem Herzensthema und das auf ganz unkonventionelle Weise.

„Schiller. Aufruhr und Empörung“ sei kein Best-of-Schiller, betont der Theatermacher, auch wenn es die seltene Möglichkeit biete, sechs Schiller-Stücke — jedenfalls in Teilen — an einem Abend zu erleben. „Schiller war ein verrückter, irrer, immer pulsierender Popstar.“

Die Uraufführung des Stückes, das aus einer Fassung von Florian Hirsch, einer gemeinsamen Entwicklung am Phönix und zu 80 Prozent aus Original-Schiller-Texten besteht, findet am Donnerstag (28. November) statt. Wer sich einen „normalen“ Theaterabend erwartet, ist am falschen Dampfer. In den Großen Saal, den Bühnenbildner Stefan Brandtmayr als „Gedankenwelt Schillers“ und einem Erlebnisparcours geschaffen hat, geht es über die Hinterbühne und auch ansonsten wird das Publikum gefordert werden.

In einem zu erwartenden wilden Ritt — „der Abend wird ein Ausnahmezustand, wie auch Schiller einer war“ — geht es durch Schillers Leben und Werke, von „Die Räuber“ über „Maria Stuart“ bis zu „Don Karlos“. Die Rolle des „Rockstars“ unter den deutschen Dichtern übernimmt darin Raphaela Möst. „Ich wollte nicht, dass ihn ein Mann spielt, dann da ist wieder so viel Testosteron drin“, sagt der Regisseur. In die vielen anderen Figuren des Abends schlüpfen Martin Brunnenmann, Anna Maria Eder, Markus Hamele, Felix Rank, Marion Reiser und Isabella Szenzielorz.

„Wir zeigen, dass Schiller ganz nahe an der heutigen Jugend dran ist, die sich empört, auf die Straße geht“, sagt Schmiedleitner: „Wir werden Schiller sicher nicht als Museumsautor vorstellen.“

Vorstellung bis 19. Jänner; Karten: Tel. 0732/666500