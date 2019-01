Schillernde Panzerfaust

Ein wahrer Klassiker, ein absurdes Stück mit schillernder Oberfläche und die „erste wirkliche Komödie“, die Matthias Rippert inszeniert: „Ernst ist das Leben (Bunbury)“ von Oscar Wilde, in Szene gesetzt vom aus Heidelberg stammenden Reinhardt-Seminar-Absolventen am Landestheater Linz. Premiere ist am Samstag (19.30 Uhr) im Schauspielhaus. Angenommen hat sich der 1988 geborene Regisseur der Übersetzung von Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, die auch „das ausspricht, was Oscar Wilde noch nicht gesagt hat“, so Rippert. Es gehe in dem Stück viel um Lüge und Wahrheit „und um Ernst und Frivolität“, ergänzt Dramaturg Andreas Erdmann.

Die Gentlemen Jack und Algernon kommen ordentlich in die Bredouille, als sich ihre erfundenen Ausreden verselbstständigen und die Liebe Einzug hält … Fabian Liszt, verantwortlich für die Bühne, verspricht die „Panzerfaust“, Rippert einen „Brachialauftritt“. Gar nicht gentlemanlike, aber hoffentlich unterhaltsam. mmo