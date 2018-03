Schlachten um Puigdemont

Linksradikale Separatisten kündigen Krawalle an — Unruhen in Barcelona

Nach der Festnahme des katalnischen Separatistenführers Carles Puigdemont in Deutschland kam es schon am Sonntag zu einem Protestmarsch von rund 50.000 Menschen in Barcelona sowie zu regelrechten Straßenschlachten. Linksradikale Separatisten kündigten Dauerkrawalle an, bis Puigdemont und weitere 13 ehemalige katalanische Politiker freigelassen würden. eine rasche Entscheidung über eine Auslieferung Puigdemonts dürfte es in Deutschland nicht geben: Die Entscheidung werde erst nach Ostern ergehen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Puigdemont war wie berichtet auf einer deutschen Autbahnraststätte aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden. Dem früheren katalanischen Regionalpräsidenten wird unter anderem Rebellion vorgeworfen.