Schlaf kann man nachholen

Ein über die Woche angehäuftes Schlafdefizit muss einer Studie zufolge keine gesundheitlichen Nachteile haben. Sofern man fehlende Nachtruhe an freien Tagen nachholt, geht Schlafmangel nicht mit erhöhtem Sterberisiko einher, so Forscher im „Journal of Sleep Research“.