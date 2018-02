Schlafender Alkolenker wurde von Crash geweckt

ROHRBACH/RIED –Mit fast drei Promille Alkohol im Blut ist Freitagabend ein 45-Jähriger aus Ulrichsberg auf der Fahrt Richtung Aigen-Schlägl (Bez. Rohrbach) auf der Rohrbacher Straße (B127) hinter dem Steuer seines Wagens eingeschlafen. Eine nachkommende 32-Jährige Autofahrerin aus Rohrbach sah das stehende Auto zu spät und prallte gegen das Heck. Vom Crash wieder wach geworden, flüchtete der Betrunkene mit seinem Wagen von der Unfallstelle.

In der Nähe des Wohnortes des Mühlviertlers fanden Beamte dann den beschädigten Pkw auf einem Waldweg abgestellt. Der Lenker hatte sich nach dem Unfall zu Fuß auf den Nachhauseweg gemacht. Eine Streife griff den 45-Jährigen bei seinem Marsch wenig später auch auf. Der Alkotest ergab 2,88 Promille. Der Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, dieser wurde ihm bereits vor einiger Zeit entzogen. Verletzt wurde niemand.

Alkolenker überschlug sich mit Fahrzeug

Schwer betrunken verlor Samstagfrüh ein 23-Jähriger aus Senftenbach (Bezirk Ried) in seiner Heimatgemeinde die Herrschaft über seinen Wagen. Der Pkw prallte gegen einen Wasserdurchlass und überschlug sich in einem angrenzenden Feld. Ein Alkotest, der 3,5 Stunden später durchgeführt wurde, ergab noch immer einen Wert von 1,5 Promille. Der Mann wurde mit der Rettung ins KH der Barmherzigen Schwestern in Ried eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden.

77-Jähriger durchstieß auf A1 Lärmschutzwand

Die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor ein 77-Jähriger aus Mondsee Samstagabend auf der A1 bei Oberwang. Er kam bei Tempo 120 mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Dieser prallte gegen die Leitschiene, schleuderte dann quer nach links über die Fahrbahn, schlitterte über eine steile Böschung hinauf und durchstieß die Lärmschutzwand. Der Mann wurde eingeklemmt und musste von den Feuerwehren Oberwang, Innerschwand und St. Georgen geborgen werden. Der schwer verletzte Lenker wurde ins Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht.