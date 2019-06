Schlafwandlerisch

Der australische Historiker Christopher Clark wollte mit seinem 2012 erschienen Buch „Die Schlafwandler” nicht nur die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs als eine Verkettung unglücklicher Entscheidungen darstellen, deren Tragweite den Akteuren selbst nicht bewusst war.

Es ging dem Autor auch um die Warnung vor einer Wiederholung der Geschichte.

Sie war angebracht.

Momentan tummeln sich auf der internationalen Bühne viele Schlafwandler, deren Fähigkeit zur Abschätzung der Folgen ihrer Aktivitäten als gering einzustufen ist.

Donald Trump betätigt sich als Zündler am Pulverfass Nahost, obwohl ihm die jüngere Geschichte amerikanischen Versagens genügend Warnungen böte. George W. Bush hat 2001 in Afghanistan die Taliban und eineinhalb Jahre später im Irak Saddam Hussein gestürzt — ohne Konzept für die Zeit danach. Selbst wenn Trump daraus Lehren ziehend vor einen Krieg mit dem Iran zurückschrecken sollte, agiert er so, dass die Gefahr immer größer wird. Gleichzeitig tun die Schlafwandler im Iran ihrerseits alles, um in den Krieg zu schlittern, den offiziell keiner will.

„Selbst wenn Trump keinen Krieg möchte, agiert er so, dass die Gefahr von Tag zu Tag größer wird.“

Und Europa? Es schlafwandelt von Gipfel zu Gipfel, ist hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt, sollte aber wenigstens nicht überrascht sein, wenn auf die Eskalation in Nahost die nächste Flüchtlingswelle folgt.