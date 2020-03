Schlag gegen illegales Glücksspiel

Anfang Dezember eröffnete in Welser Stadtteil Neustadt ein Spiellokal – und sorgte seither für Aufregung in der Nachbarschaft und auch in der Stadtpolitik. Denn dieses befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer sozialen Ausspeisungsstätte und einem Sozialmarkt.

Deren Betreiber befürchteten, dass ein Teil der sozial Bedürftigen im Spiellokal ihr letztes Geld in der Hoffnung auf den großen Gewinn verspielen würden. Zudem gab es den Verdacht, in dem Betrieb würde illegales Glücksspiel angeboten.

Zu Recht, wie sich jetzt herausstellte. Denn am Donnerstag wurde die Finanzpolizei bei einer Kontrolle fündig.

„Es wurden drei Geräte beschlagnahmt, wobei die Feuerwehr Wels zur Unterstützung herangezogen werden musste. Denn die Automaten waren mit Gewindestangen fest im Boden verankert, vermutlich um ein Entfernen durch die Behörden zu verhindern“, schildert Johannes Pasquali, Pressesprecher im Finanzministerium, im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Über die Höhe der Strafen gegen die Betreiber des Spiellokals muss jetzt das Magistrat Wels entscheiden.