Schlag gegen Kindesmissbrauch in Spanien

Nach den jüngsten Aufdeckungen von schwerem Kindesmissbrauch in Deutschland ist auch der Polizei in Spanien ein Schlag gegen Täter gelungen.

In 13 Provinzen des Landes, darunter in Madrid und Barcelona, seien 18 Menschen festgenommen worden, teilte die Nationalpolizei am Dienstag mit.

Es seien dabei 21 Handys, zwei Tablets, sechs Computer, acht Festplatten sowie Speicherkarten, USB-Sticks und eine Kamera beschlagnahmt worden.

Den Festgenommenen, die ihre IP-Adressen zu verschleiern wussten, werde unter anderem der Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie zur Last gelegt. Die Ermittlungen seien schon im Jänner 2020 dank Hinweisen der US-Botschaft in Madrid eingeleitet worden.