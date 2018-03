Schlagabtausch mit Sanktionen

Als Reaktion auf den Giftanschlag von Salisbury hat die britische Regierung am Mittwoch harte Sanktioen gegen Russland verhängt. Premierminiserin Theresa May gab 23 russischen Diplomaten, die als „Geheimdienstmitarbeiter identifiziert“ worden seien, eine Woche Zeit, das Land zu verlassen. Zur bevorstehenden Fußball-WM in Russland werden weder Minister noch Vertreter des Königshauses anreisen.

London geht davon aus, dass bei dem Anschlag gegen den russischen Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter ein Gift der sogenannten Nowitschok-Gruppe zum Einsatz kam, das in der Sowjetunion entwickelt wurde. Beiden Opfer ringen mit dem Tod.

Die russische Regierung kündigte umgehend Vergeltung an. „Die britische Regierung hat sich für die Konfrontation mit Russland entschieden“, erklärte das russische Außenministerium. „Unsere Antwort wird nicht auf sich warten lassen.“ May habe sich damit für eine weitere Eskalation entschieden.

Der UNO-Sicherheitsrat wollte sich noch am Mittwoch mit dem Giftangriff befassen. Die Nato stellte sich in einer gemeinsamen Erklärung hinter London.

Briten-Sanktionen gegen Moskau

Diplomatie: 23 russische Diplomaten ausgewiesen.

Kontakte: Keine hochrangigen bilateralen Besuche mehr.

Vermögen: Einfrieren russischen Staatsvermögens, wenn es dazu genutzt wurde, Briten zu bedrohen.

Fußball-WM: Keine britischen Minister oder Mitglieder des Königshauses kommen als Zuschauer.

Überwachung: Verstärkte Kontrollen von privaten Flügen, Zoll und Fracht.

Spionage: Ausbau der Gegenspionage.

Korruption: Verfolgung von „Verbrechern und korrupten Eliten“ aus Russland wird verschärft.