„Schlager waren früher charmanter“

Von Melanie Wagenhofer

„Ich erzähle von zehn harten Jahren im Ausland, aber auch von lustigen Dingen und Liebeskummergeschichten“, plaudert Stefanie Werger im VOLKSBLATT-Gespräch über ihr aktuelles Programm „Schene Liada, wüde Gschichten!“. Angelehnt an ihr letztes Buch „Als ich auszog, um berühmt zu werden“ (2016) geht es um die Zeit, bevor ihr einst der Durchbruch gelang. Mit der Mischung aus Kabarett und Pop ist die Austropoplegende am 25. April (20 Uhr) zu Gast im ALFA in Steyrermühl. Und natürlich gibt es passend zu den Texten viele Hits von Werger und sogar alte Schlager: „Ich bin ja früher mit verschiedenen Kommerzbands getingelt und da haben wir alles singen müssen. Damals waren die Schlager auch charmanter und witziger.“

„Junge Künstler werden in Castingshows verheizt“

Wergers Begeisterung für Musik entbrannte früh: „Ich habe mit neun, zehn Jahren unterm Kirschbaum in Mutters Garten angefangen zu singen. Das war meine Bühne.“ Apropos Bühne: Die heutige „Casting-Mentalität“ gefalle ihr gar nicht: „Wenn ich ein Kind hätte, würde ich ihm heftigst davon abraten, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen, weil es einfach besser ist, sich erst einmal Bühnenerfahrung anzueignen oder auch ein Instrument zu lernen.“ Von den Castingsiegern von heute bleibe kaum einer haften und die würden deshalb dann oft in ein ganz, ganz tiefes Loch fallen: „In solchen Shows wird nicht Kreativität gefördert, die müssen singen, was sie vorgesetzt kriegen, ob es ihnen liegt oder nicht. Und da hört es sich bei mir schon auf. Man muss nicht alles können als Künstler, man muss nur seinen Stil finden.“ Werger erzählt, dass sie sich die meisten Sendungen im Fernsehen ansieht und prangert an, die jungen Leute würden dort verheizt werden: „Dann werden sie auch noch in irgendwelchen Battles mit jemandem zusammengesteckt, der gar nicht zu ihnen passt. Oft gehen die Guten und die Schlechten bleiben.“

Viele Höhen und noch viel mehr Tiefen

Sie selbst habe Geige und Klavier gelernt und ein paar Jahre Musik studiert. „Ich durfte studieren, obwohl das nicht einfach war für meine Familie. Mein Vater war Bergarbeiter, da ist das nicht so Usus. Meine Eltern haben sich alles vom Mund abgespart.“ Um mit ihren Lieblingsmusikern aus Bayern auftreten zu können, habe sie dann allerdings die Ausbildung und ihren Job als Klavierlehrerin hingeschmissen und sei durch die Lande getingelt: „Ich hab’ das schon manchmal bereut, wenn es mir ganz schlecht gegangen ist und manchmal sogar Hunger gelitten, wenn ein Job nicht geklappt hat. Das war nicht einfach“, gesteht sie. Ihr Ziel, berühmt zu werden, verfolgte sie dennoch unermüdlich weiter. „Mich hat es immer zur Popmusik hingezogen. Zehn Jahre hat das gedauert mit vielen Höhen und noch mehr Tiefen, bis mich ein Verleger am Wörthersee entdeckt hat und ich mit meinem ersten Album ,Die Nächste bin i´ 1982 den Durchbruch geschafft habe.“

Ob sie denn mit Dialektpop, der gerade wieder einen Boom erlebt, ihrer Zeit voraus gewesen sei? „Nein, das war dort die Zeit, wo es angefangen hat, mit Ambros, mir und den anderen. Wir haben alle im Dialekt gesungen.“ Abgesehen davon habe sie auch viele hochdeutsche Lieder. „Dort, wo mehr Herzblut drinsteckt oder wo ich etwas rund hinüberbringen will, da singe ich Dialekt. Das ist authentischer.“ Die österreichischen Popmusiker älteren Jahrgangs würden immer noch für volle Konzerthäuser sorgen. Auch manche unter den jüngeren seien sehr gut, wie etwa Wanda: „Entscheidend ist einzig und allein die Persönlichkeit des Künstlers und wie man etwas interpretiert, egal, ob im Dialekt, auf Hochdeutsch oder Englisch.“

Konzerte als Musikerin werde sie keine mehr geben: „Im Gegenteil, ich möchte mit 70 — das ist in zwei Jahren — von der Bühne abtreten, ich möchte nicht irgendwann peinlich werden. Man muss wissen, wann man aufhören soll.“ Gesundheitliche Probleme würden sie nach und nach zum Rückzug zwingen. Jetzt stehen aber noch ein paar Auftritte mit dem aktuellen Programm an. Und Schreiben wolle sie auch weiterhin, sagt Werger. Vielleicht gesellen sich zu ihren bisher zehn Büchern weitere hinzu. Nicht zu vergessen, der runde Geburtstag: „Zu meinem Siebziger wird es sicher irgendetwas geben …“ Tickets: www.floro.at