Schlangenhäute bleiben zurück

Von Christian Pichler

Heiterer Tanz, die Melodie eines klaren Frühsommers. Wandelt sich zum flatternden, befragenden Dialog zwischen zwei Musikern. Ein Abebben, Michel Portal haucht nur noch den nackten Rhythmus ins Mikro. Ein kurzer Blick ins Publikum, das übernimmt. Ein rhythmisches, vielfaches Hauchen in der Stille, Vincent Peirani witzelt: „Creepy“, gruselig!

Wiederholt Standing Ovations am Mittwoch im Linzer Brucknerhaus, der Mittlere Saal ausverkauft. Zum Wort „ausverkauft“ fiele dem 83-jährigen Querkopf Portal sicher eine verrückte Improvisation ein. Oder zu den Klischees „Ruheloser“, „Grenzgänger“. Portal, zuhause in französischer und spanischer Folklore, spürt arabischen Einflüssen nach, sucht nach einem „imaginären Afrika“, wie er sagt. Schöpft daraus Neues, zwischen konzentriertem Vertiefen und Loslassen. Ständiges Häuten der Melodien, Schlangenhäute am Wegrand zurückgelassen.

Vincent Peirani ist dem großen alten Mann des französischen Jazz ein kongenialer Partner. Das Akkordeon spielt Peirani virtuos, manchmal vermeint man mehrere Instrumente gleichzeitig zu hören. Portal lauscht, fügt mit Bassklarinette Farbtupfer hinzu. Tastet sich voran, eine Melodie ist viele, zur einen gespielten Melodie schwingen die vielen ungespielten mit.

Die Piaf hat er einst begleitet, sich nach klassischer Ausbildung an der Klarinette selbst den Jazz beigebracht. Endlos die Soli von Charlie Parker und John Coltrane transkribiert, von Mozart bis Piazzolla die maßgeblichen Leute aufgesogen. Heute Portals Spiel schillernd, kraftvoll, weich oder reduziert. So viel Energie fließt aus dem schmächtigen Körper in sein Instrument. Musik ohne Anfang und Ende, das suggerieren bloß die doofen neunzig Minuten, die einem solchen Konzertformat als Grenze gesetzt sind.

Portal „vergisst“, sich zu verbeugen, will die Stimmung genießen, zeigt Daumen hoch. Peirani stupst ihn am Rücken an, Portal droht witzig mit der Faust. Jubel.