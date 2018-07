Schlechtere Getreideernte befürchtet

Aufgrund der warmen Temperaturen wird Getreide heuer besonders früh geerntet, allerdings haben Trockenheit im Norden und zu viel Regen im Süden von Österreich in den vergangenen Monaten die Pflanzen nicht optimal wachsen lassen. Insgesamt geht die Landwirtschaftskammer in ihrer Ernteprognose von 2,9 Mio. Tonnen Getreide exklusive Mais aus. Zwar ein Plus von 5 Prozent gegenüber dem schlechten Ergebnis vom Vorjahr aber ein Minus von 6 Prozent im Vergleich zum fünfjährigen Schnitt. Der Zeitpunkt der Ernte ist teils massiv früher als in der Vergangenheit Die Haupternte soll bereits bis Mitte Juli abgeschlossen sein – in früheren Jahren begann zu diesem Zeitpunkt erst die Ernte. Der Vegetationsvorsprung beträgt von 12 Tagen an der ungarischen Grenze bis zu 18 Tagen im oberen Waldviertel.

Dennoch niedriger Preis

Trotz geringerer Erntemenge dürften die Getreidepreise nicht wirklich anziehen. Die weltweiten Getreide-Lagerbestände sind hoch und dämpfen damit die Preise. An der Pariser Warenterminbörse Euronext kostet eine Tonne Weizen aktuell rund 183 Euro, in den vergangenen zehn Jahren hatte der Preis auch schon die Marke von 280 Euro erreicht.