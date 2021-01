Schlepper-Fahrt endete mit Unfall

WERNSTEIN AM INN – Mit einem Unfall hat in der Nacht auf Sonntag die mutmaßliche Schlepper-Fahrt eines 24-jährigen Wieners im Grenzgebiet zwischen Oberösterreich und Bayern geendet.

Der Mann hatte mit seinem Auto vier Syrer nach Passau gebracht und geriet dort gegen 23.15 Uhr in eine Polizeikontrolle. Der Wiener hielt aber nicht an, sondern fuhr mit viel zu hohem Tempo zurück Richtung Österreich. Die Passauer Polizisten nahmen die Verfolgung auf. In der Gemeinde Wernstein (Bezirk Schärding) verlor der 24-Jährige dann aber die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Leitschiene.

Ein Mitfahrer wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus Ried eingeliefert. Da außer dem Lenker niemand ein gültiges Dokument bei sich hatte, hielten die Beamten alle Beteiligten an. Die heimische Polizei nahm den Wiener dann wegen des Verdachts der Schlepperei und die Syrer nach dem Fremdenrecht vorläufig fest.