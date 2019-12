Schluss mit den Geschenken

Weihnachten ist die Zeit des Gebens — bei den Liwest Black Wings galt das zuletzt auch am Eis. Dort verteilten die Linzer massenhaft Geschenke, womit die zwischendurch vielversprechende Erfolgsserie gestoppt wurde. Nach dem 5:7 gegen den VSV, der zweiten Niederlage in Folge, rutschten die Eishockey-Cracks aus der Stahlstadt auf Rang fünf ab.

Sorgen bereitet dabei vor allem die Defensive. „Wir haben in den letzten Spielen zu viele Gegentore bekommen“, weiß Assistenzcoach Mark Szücs. Genau genommen waren es 29 in den vergangenen sechs Partien, ein Schnitt von 4,83 Treffern. Insgesamt halten die Linzer schon bei 85 Gegentoren, das bedeutet lediglich Rang sieben in dieser Wertung. „Wir spielen im offensiven Drittel gut, die Gegner kommen aber manchmal zu Konterchancen, wir geben ihnen zu viele Möglichkeiten. Wir müssen schauen, dass wir kompakter sind“, erläuterte Szücs.

Mammutprogramm

Nach nun zwei freien Tagen am 23. und 24. Dezember am besten schon am Donnerstag im Heimspiel gegen Znaim (17.30), zugleich der Auftakt eines wie gewohnt gar nicht besinnlichen Spielplans. Binnen 13 Tagen stehen jetzt nämlich sieben Spiele am Programm. „Wir müssen wieder fokussiert sein und an unserem Defensivspiel arbeiten“, weiß Szücs.

Einer der Lichtblicke war in jedem Fall Neuzugang Hunter Fejes, der sich mit zwei Treffern perfekt in der Keine-Sorgen-EisArena vorgestellt hat. „Das war ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte der US-Amerikaner, der ambitionierte Ziele in Linz hat: „Wir wollen die Liga gewinnen.“ cg