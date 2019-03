Schluss mit lustig!

Der Brexit-Fahrplan ist gescheitert. Großbritannien wird die EU nicht wie geplant am 29. März verlassen. Das steht nun endgültig fest. Denn natürlich wird es niemand nächste Woche auf eine Scheidung ohne Abkommen ankommen lassen.

Weder London noch die übrigen 27 EU-Mitglieder wollen ein politisches und wirtschaftliches Chaos — noch dazu am schon spürbaren Ende einer konjunkturellen Hochphase — riskieren.

Also wird weitergewurstelt. Darauf zu setzen, dass Theresa May in einer kurzen Nachspielzeit den Deal doch noch durchs Unterhaus bekommt, ist allerdings keine seriöse Politik. Eine dritte Abstimmung wäre nach aktuellem Stand der Dinge in London überhaupt nicht möglich.

Dies würde Veränderungen am Vertrag voraussetzen, welche die EU-Partner aber nicht wollen und vor allem nicht so nebenbei in ein paar Wochen auszuhandeln wären. Und was, wenn es dann wieder nicht klappt? Wieder verlängern? Und was ist mit den EU-Wahlen — mit den Briten oder ohne?

„Die 27 müssen den Briten endlich unmissverständlich klar machen,

dass die Zeit des Taktierens vorbei ist.“

Wahrscheinlich wird auch der EU-Gipfel heute noch keine Klarheit bringen. Aber: Die 27 müssen May endlich unmissverständlich klar machen, dass die Zeit des Taktierens vorbei ist. Und zwar nun wirklich und endgültig. Das würde auch jenen Briten den Rücken stärken, die ohnehin schon zur Besinnung gekommen sind.