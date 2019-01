Schlussstrich unter Thema Regress

„Landesgesetz, mit dem das Landesgesetz betreffend die Chancengleichheit von Menschen mit Beeinträchtigungen geändert wird“: Was sich auf der Tagesordnung der morgigen Landtagssitzung etwas sperrig liest, ist nicht weniger als der endgültige Schlussstrich unter das Thema Pflegeregress. Der Plegeregress gehört damit auch im nicht-stationären Behindertenbereich nun endgültig der Vergangenheit an.

In einer von allen vier Landtagsparteien getragenen OÖVP-Initiative wird der Landtag beschließen, dass das Regress-Aus nicht nur für Menschen in der Altenpflege, sondern auch für mit Menschen mit Beeinträchtigung gilt. „Es entspricht unserer Auffassung von Gerechtigkeit und sozialer Verantwortung, die wir in OÖ leben, dass von der Abschaffung des Regresses nicht nur Menschen in der Alterspflege, sondern auch Menschen mit Beeinträchtigung und deren Familien profitieren“, betont OÖVP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer. Oberösterreich sei damit „sozialer Vorreiter“, denn gerade wenn das Land den Weg der finanziellen Stabilisierung einschlage, „dürfen und werden wir nie auf die Schwächsten in unserer Gesellschaft vergessen“, so der OÖVP-Sozialsprecher.