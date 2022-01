Schmerzen in Hand: Thiem muss Comeback in Cordoba absagen

Dominic Thiem muss sein Comeback auf der ATP-Tour erneut verschieben. Wie Österreichs Tennis-Star am Montag bekannt gab, wird er beim Turnier in Cordoba nicht antreten können. Thiem leidet demnach an einer Sehnenblessur in seiner rechten Hand. Der Niederösterreicher muss aufgrund einer Verletzung am rechten Handgelenk bekanntlich seit Juni des Vorjahres pausieren.

„Das Positive ist, das Handgelenk ist völlig in Ordnung. Aber meine Hand schmerzt und mir fehlt das Training“, sagte Thiem in einem Video des argentinischen Veranstalters.