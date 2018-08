Schmerzensgeld wegen Glyphosat

SAN FRANCISCO — Ein amerikanisches Gericht hat den Agrarkonzern Monsanto, der kürzlich vom Pharmariesen Bayer übernommen wurde, zu einer Zahlung von 289 Millionen Dollar (253 Millionen Euro) verurteilt. Ein glyphosathaltiges Unkrautvernichtungsmittel aus dem Konzern soll „wesent- lich“zur Krebserkrankung des ehemaligen Hausmeisters Dewayne Johnson beigetragen haben. Johnson ist unheilbar an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Verantwortlich dafür macht er Unkrautvernichtungsmittel „Roundup“ und „RangerPro“ aus dem Hause Monsanto, die er als Hausmeister einer kalifornischen Schule, jahrelang angewendet hat. Er warf Monsanto vor, nicht ausreichend über die Gefahren der Herbizide aufgeklärt zu haben. Das sah die Geschworenen Jury genau so und stufte die fehlende Warnung der Kunden vor dem Krebsrisiko als „Heimtücke“ ein.

„Kein Zusammenhang mit Krebserkrankung “

Monsanto kündigte Berufung gegen das Urteil an. Die Produkte hätten eine „40 jährige Geschichte der Anwendung“und seien auch weiterhin ein „wichtiges, wirksames, sicheres Mittel“. Die Geschworenen hätten eine „falsche Entscheidung“getroffen, hieß es von Monsanto-Vizepräsident Scott Partridge. Monsanto empfinde zwar Mitgefühl für Johnson und seine Familie, das Urteil ändere aber nichts die wissenschaftlichen Befunde, die Glyphosat als harmlos bezeichnen. Auch Bayer erklärte, es bestehe „kein Zusammenhang“ zwischen dem Einsatz von Glyphosat und dem Non-Hodgkin-Lymphom, an dem Johnson erkrankt ist. Man sei aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse, der Einschätzungen der Regulierungsbehörden weltweit und der jahrzehntelangen praktischen Erfahrung überzeugt, dass „Glyphosat sicher und nicht krebserregend ist“. Auch unter Experten ist umstritten, ob das Unkrautvernichtungsmittel tatsächlich krebserregend ist. Die US-Umweltbehörde EPA und auch die Aufsichtsbehörden in der EU gelangten zu dem Schluss, dass von dem Pflanzenschutzmittel keine Gefahr ausgeht. Die zur Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehörende Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) hingegen, hatte vor drei Jahren konstatiert, dass das Herbizid „wahrscheinlich krebserregend bei Menschen“sei. Dieser Befund hatte auch maßgeblich zur Entscheidungsfindung in San Francisco beigetragen. Klägeranwalt Brent Wisner sagte, das Urteil belege „die überwältigenden Beweise“für die Gesundheitsrisiken durch Glyphosat. Das eben gefällte Urteil sei nur „die Spitze des Eisberges“ – in Zukunft würden noch viele weitere derartige Urteile fallen. Johnson nahm das Urteil mit Tränen und Erleichterung auf. „Hier geht es nicht um mich“, sagte er. „Diese Sache wird nun hoffentlich die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient“. SPÖ-Gesundheitssprecherin Pamela Rendi-Wagner forderte aufgrund des Urteils ein Glyphosatverbot in Österreich.