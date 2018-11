Schmerzhafter Sieg in Tennishalle

Von Christoph Gaigg

„Das erwartet schwere Spiel“, schnaufte Gmundens Finanzchef Harald Stelzer nach dem 70:63-Auswärtssieg seiner Basketball-Swans bei Aufsteiger Vienna Timberwolves durch. Dieser hatte allerdings einen bitteren wie schmerzhaften Beigeschmack: Altstar Tilo Klette verletzte sich am Knie, droht länger auszufallen. „Er ist blöd aufgekommen“, so Stelzer, der hofft, dass sein Routinier glimpflich davonkam: „Sein Ausfall täte uns g’scheit weh.“

bezahlte Anzeige

Ungewohnt war das Ambiente in Wien: „Eine umgebaute Tennishalle“, schilderte Stelzer, der dabei aber nicht den Aufsteiger („eine Bereicherung für die Liga“), sondern vielmehr die Stadt in die Pflicht nahm: „Entweder man muss in einer 40 Jahre alten Halle spielen, wo man zuerst die Spinnweben entfernen muss, oder es gibt nur irgendeine Alternativlösung. Das ist traurig für eine Bundeshauptstadt.“

Apropos Bundeshauptstadt: Weniger traurig war die Leistung von Timberwolves-Lokalrivale BC Vienna, der Leader Traiskirchen auswärts mit 91:83 in die Knie zwang. Damit liegen die Swans nun punktegleich mit den Lions auf Rang zwei.

Hauchdünn geschlagen geben mussten sich die Flyers Wels in Klosterneuburg. In einer über die gesamte Spieldauer spannenden Partie setzte es am Ende eine 76:78-Niederlage.