Schmid Baugruppe wächst durch Zukauf

Die Schmid Baugruppe wächst weiter: Das oö. Unternehmen, dass sich in den vergangenen Jahren von einer lokalen Baufirma zu einem national agierenden Generalunternehmen entwickelt hat, hat den Dachspezialisten und Spenglerbetrieb Filzmaier aus Steinhaus bei Wels gekauft. Gestern konnte der Deal abgeschlossen werden, wie Eigentümer und Geschäftsführer Norbert Hartl dem VOLKSBLATT bestätigte. Dass sich die ehemaligen Inhaber von der Firma trennen wollten, sei die Chance gewesen in der Baugruppe weiter zu expandieren, so Hartl. „Filzmaier ist einer der größten Dachdecker- und Spenglerbetriebe für den Industrie- und Gewerbebau in Österreich“, so der Chef der Schmid-Holding über den Zukauf. Die Firma Filzmaier mit rund 120 Arbeitnehmern und 15 Millionen Euro Umsatz wird eigenständig weitergeführt und Tochter der Schmid Baugruppe. Die Holding machte zuletzt einen Umsatz von 85 Millionen Euro und zählt 350 Mitarbeiter.

