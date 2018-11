Schmidhofer im 3. Lake-Louise-Training am Schnellsten

Nicole Schmidhofer kann mit einem guten Gefühl am Freitag die alpine Ski-Weltcup-Abfahrt in Lake Louise bestreiten. Die 29-jährige Steirerin markierte am Donnerstag im dritten Training mit 1:48,37 Minuten die Bestzeit. Die Liechtensteinerin Tina Weirather (+0,32 Sekunden), die Deutsche Kira Weidle (0,49) und US-Allrounderin Mikaela Shiffrin (0,51) landeten dahinter.

Mit Ramona Siebenhofer (5./0,72), Christine Scheyer (9./0,89) und Cornelia Hütter (10./0,97) schafften drei weitere ÖSV-Läuferinnen den Sprung unter die Top Ten.