Schmidt, der Nazi. Schmidt, der Sammler.

1938 führt er Adolf Hitler und andere Parteigrößen der NSDAP durch die Räumlichkeiten des Stiftes St. Florian. 1941 wird Justus Schmidt Kulturbeauftragter des Gau-leiters und Reichsstatthalters für Oberdonau August Eigruber.

Schmidt ist aber auch ein begeisterter Kunstsammler, hinterlässt zahlreiche Grafiken, darunter Werke von Rubens, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Klimt, Kokoschka. 1971 gelangt das auch als „Sammlung S“ bezeichnete Konvolut durch eine Schenkung in den Besitz des Nor-dico Stadtmuseum Linz.

Eine Schau, die viel Initiative verlangt

Das „S“, also die Person Justus Schmidt, will die Ausstellung „Das stille Vergnügen“ im Nordico nicht außen vor lassen: Schmidt, der Nazi, der unmittelbar an der Anschaffung und Verwaltung von arisierten und enteigneten Kunstwerken beteiligt ist, der noch 1946 Direktor des Oö. Landesmuseums wird, im Zuge der Entnazifizierung 1947 diesen Posten jedoch verliert.

Kuratorin Brigitte Reutner hat sich gemeinsam mit den Künstlern Simon Wachsmuth und Maria Bussmann dazu entschieden, dem Besucher keine Wahl zu lassen: Wer die beeindruckende Hinterlassenschaft Schmidts betrachtet, betrachtet auch die Zeit, in der er gelebt, gearbeitet hat, sieht Fotografien der Nazigrößen, des KZ Mauthausen … „Jedes Werk ist ,begleitet’, meist von Fotografien“, erklärt Wachsmuth, der auch eine Soundinstallation beigesteuert hat, die permanent Schmidts Rolle als Nazi buchstäblich in den Raum wirft. Bussmann hingegen hat sich ganz konkret mit den gesammelten Werken auseinandergesetzt, setzt mit eigenen Zeichnungen Kontra, spiegelt sie, lässt neuen Kontext entstehen.

„Das stille Vergnügen“ist eine Ausstellung, die zurückhaltend ein Stück der Historie des Nordico aufarbeitet und gleichzeitig große Werke der Kunstgeschichte auf ungewohnte Weise zugänglich macht. „Diese sachliche und reduzierte Schau regt dazu an, unsere Geschichte kritisch zu betrachten“, betont die Linzer Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer.

Die meisten Grafiken und Fotografien sind, wie bei Sammlungen üblich, in den Schubladenkästen verborgen, was dem Besucher einiges an Initiative abverlangt. Weniger artet es in Arbeit aus, die Laden zu öffnen, als dass es eine starke Auseinandersetzung mit den Inhalten verlangt, mit der Verbindung zu Schmidts Rolle während der NS-Zeit, der Frage, wie all diese Werke in seinen Besitz gelangt sind. „Denkräume“ würden entstehen, sind sich die Kuratoren sicher, Interpretationen des Gezeigten würden nicht geliefert, Anstöße zum Weiterdenken gegeben.

Zu sehen ist die fordernde Schau bis 5. Jänner.