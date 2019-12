Schmuddeliges Winterwetter füllte die Einkaufszentren am Wochenende

Das unwirtliche Wetter am Wochenende sowie die immer kürzer werdende Zeit bis zum Weihnachtsfest haben am Wochenende zu einem Massenauflauf in den oberösterreichischen Einkaufszentren geführt – die dortigen Händler zeigten sich durchwegs zufrieden. An allen Standorten zeigte sich ein klarer Trend zu Smartphones und anderen entsprechenden Produkte als Präsent unter dem Weihnachtsbaum.

Für leuchtende Kinderaugen am Heiligen Abend soll auch heuer wieder Spielzeug sorgen, berichten die Händler. Franz Moser, Centermanager vom Salzkammergut Einkaufspark (SEP) in Gmunden verwies auf das Interesse bei Wintersportausrüstung, Schneeschuhe und Ski seien demnach besonders gut gegangen. Eine Steigerung von zehn Prozent gebe es vor allem aber bei Gutscheinen, hieß es weiter.

Nicht überall Ski-Erfolg

Den Trend zur Ski-Ausrüstung konnte man allerdings nicht überall erkennen. Christoph Jahn, Plus City-Centerleiter, betonte, dass bei ihm Skisport-Artikel sehr, sehr mühsam an die Kunden zu bringen seien. Schuld sei seiner Meinung nach der ausbleibende Winter. Für das Wetter gerüstet zeigte sich jedenfalls die Infrastruktur der Plus-City: Ein Shuttledienst brachte alle Kaufwilligen trockenen Fußes von Outdoor-Parkplätzen in das Einkaufscenter. In den Parkhäusern waren Samstagmittag von 5000 Plätzen nur noch 1000 frei, im Laufe des Tages wurden aber auch diese noch gut gefüllt. Bestürmt wurden auch Verkaufsstände mit Kulinarik, Kunsthandwerk und Alkoholischem.

Monika Sandberger, Center-Leiterin der Passage in Linz sah Zuwächse im Elektronik-Verkauf, speziell Spielekonsolen und der Virtual-Reality-Bereich sei gefragt, berichtete sie. Von einer ausgezeichneten Frequenz sprach Thomas Krötzl vom Einkaufscenter „Varena“. in Vöcklabruck. Der Samstag sei der bisher stärkste gewesen.

Etwas ernüchternder fiel hingegen die Bilanz von Matthias Wied-Baumgartner, Obmann des Linzer City-Rings, aus. Die Besucherfrequenz in der Linzer Innenstadt sei nicht erdrückend, aber grundsätzlich zufriedenstellend, hieß es dort. Auch er verwies auf den Trend hin zu Gutscheinen, die das Geschäft nach Weihnachten weiter ankurbeln werden.