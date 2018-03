Schnee, Eis: Zahlreiche Verletzte bei Unfällen

LINZ — Der Wintereinbruch hat auf den Straßen zu zahlreichen Unfällen geführt. Schwer verletzt wurde am Dienstag Früh eine 21-jährige Steyrerin. Sie war auf der Wolfernerstraße in Wolfern in den Gegenverkehr gekracht. Die zweite Lenkerin (37) aus Kronstorf wurde leicht, ihr mitfahrender Sohn (13) nicht verletzt.

In Andorf (Bez. Schärding) überschlug sich ebenfalls am Dienstag Früh ein 23-Jähriger mit seinem Wagen neben der Andorfer Landesstraße. Er wurde leicht verletzt.

Eine Mutter und ihre beiden kleinen Mädchen wurden Montagabend in Haag am Hausruck (Bez. Grieskirchen) verletzt. Die 28-Jährige aus Deggendorf in Bayern war mit ihrem Wagen in einer lang gezogenen Kurve der Gaspoltshofener Landesstraße ins Schleudern geraten. Der Pkw rutschte im Schneematsch rechts von der Fahrbahn, schlitterte über die steile Böschung und kam dann auf der rechten Seite zu liegen. Die Lenkerin und ihren beiden Kinder (8 Monate und 4 Jahre alt) erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Gleich sechs Verletzte forderte am Montagnachmittag ein Unfall in Feldkirchen bei Mattighofen (Bez. Braunau): Eine Fahranfängerin (17) war in einem Waldstück von der Oberinnviertler Straße abgekommen. Laut Polizei war die Lenkerin zu schnell und mit abgefahrenen Reifen unterwegs. Ihr Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Lenkerinnen prallten in Auto von Ersthelfern

Nachkommende Autolenker, ein 28-Jähriger, ein 41-Jähriger und eine 37-Jährige aus Eggelsberg, hielten an und wollten der Verunfallten helfen. Zwei nachkommende Lenkerinnen konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachten gegen die stehenden Autos. Ein 55-Jähriger sah den „Blechsalat“ und lenkte nach recht in den Wald. Insgesamt wurden beim Unfall sechs Personen verletzt.

Unverletzt blieb am Montag ein Lenker, der sich mit seinem Wagen in Maria Neustift (Bezirk Steyr-Land) überschlagen hatte. Er war in einer Kurve von der Fahrbahn gerutscht. Das Fahrzeug kam seitlich zum Liegen.

In Waldneukirchen geriet am Dienstag ein Pkw auf der B122 in Brand. Auf der Ausweichroute kam ein Schülerbus von der schneebedeckten Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Das Fahrzeug musste von der Feuerwehr mittels Seilwinde wieder auf die Straße gezogen werden. Verletzt wurde niemand.

Im Ipfbach landete am Dienstag Früh ein Lenker mit seinem Pkw. Der Unfall ereignete sich auf der Wolferner Straße an der Gemeindegrenze zwischen Hofkirchen im Traunkreis und St. Marien (Bez. Linz-Land). Das Auto war von der Fahrbahn abgekommen, hatte noch den Sockel eines Strommastens gestreift und ein Verkehrszeichen gerammt, ehe es seitlich im Bach zum Liegen kam. Die Wolferner Straße war rund eineinhalb Stunden nur einspurig befahrbar unter anderem auch weil noch ein weiteres Auto von der Straße abkam. Die Feuerwehr leitete den Verkehr abwechselnd an der Unfallstelle vorbei.