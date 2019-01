Schnee hat das Land weiterhin fest im Griff

LINZ — Geht es um den Schnee, liegen Freud und Leid oft dicht beieinander. Auf den Straßen verursacht er derzeit immer wieder Probleme, auf den Pisten ist die Freude zweigeteilt. Einerseits gibt es aktuell genug Unterlage für die Sportler, andererseits mussten durch den Sturm einige Lifte eingestellt werden, etwa in Hinterstoder. Zudem ist durch den starken Schneefall der letzten Tage die Lawinengefahr angestiegen. In manchen Gebieten im Land sogar so sehr, dass mit Sprengungen Gefahrenstellen entschärft werden müssen. Und ein Ende von Schneefall und Wind ist noch nicht in Sicht.

Große Lawinengefahr

Erhebliche, ab 2000 Meter sogar große Lawinengefahr meldete der Lawinenwarndienst des Landes OÖ am Donnerstag: Der umfangreiche frische und älterer Triebschnee ist störanfällig und bereits bei geringer Zusatzbelastung, also durch eine Person auslösbar. Im Steilgelände sind große spontane Lockerschnee- und Schneebrettlawinen möglich bzw. zu erwarten. Auf steilen vergrasten Hängen der mittleren Lagen ist weiter auf Gleitschneelawinen zu achten. Für die kommenden Tage prognostiziert die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik weiteren, teils kräftigen Schneefall — vor allem am Wochenende.

Video: In den Bergen herrscht Lebensgefahr



Schnee-Ausrutscher

Der Schnee bringt mittlerweile auch Autofahrer in Schwierigkeiten: Seit Mittwochabend registrieren Polizei und Feuerwehr zahlreiche Unfälle: In Lichtenberg geriet eine Lenkerin mit ihrem Pkw von der schneebedeckten Straße ab und landete auf der Leitschiene. Feuerwehr und Abschleppdienst mussten das Fahrzeug mit einem Kran bergen. In Bad Goisern kam in der Nacht ein Kühl-Lkw im Anstieg einer Lieferantenzufahrt bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen ins Rutschen und konnte in der Folge weder vor noch zurück. Die Feuerwehr musste anrücken, um das Fahrzeug wieder flott zu bekommen.

In Alkoven krachte gegen halb ein Uhr eine Lenkerin mit ihrem Pkw in einem Kreisverkehr der B 129 auf schneeglatter Fahrbahn gegen eine Laterne. Die Frau musste von Samariterbund-Sanitätern versorgt werden.