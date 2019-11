Schnee in drei Tranchen: Der Süden Österreichs rüstet sich

Im Tiroler Außerfern (im Bild Heiterwang im Bezirk Reutte) und im Osttiroler Drautal sind die Bahnstrecken unterbrochen. Bäume, die infolge der Schneelast umgestürzt waren, hatten Oberleitungen und Oberleitungsmasten beschädigt. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

KLAGENFURT/LIENZ — Die Wetterlage in den südlichen Bundesländern spitzte sich wieder zu. Aufgrund anhaltender Schneefälle wurden Freitagabend zahlreiche Landesstraßen in Osttirol aus Sicherheitsgründen gesperrt, darunter die Drautalstraße zwischen Arnbach und Leisach und die Felbertauern- straße zwischen Matrei und Mittersill. Zudem waren im Tiroler Außerfern und im Osttiroler Drautal die Bahnstrecken unterbrochen. Bäume, die infolge der Schneelast umgestürzt waren, hatten Oberleitungen und Oberleitungsmasten beschädigt.

In 15 Gemeinden waren rund 4500 Haushalte ohne Strom. Die Bildungsdirektion hatte am Freitag allen Schulen in Osttirol empfohlen, geschlossen zu halten. Für Osttirol und den Alpenhauptkamm wurde Lawinenwarnstufe 4, also „große Gefahr“, ausgerufen.

Wind und Schnee problematisch

In Kärnten tagte der Landeskrisenstab. Laut Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner erwarte man nicht nur für Freitag, sondern auch für Sonntag und Dienstag drei Niederschlagswellen. Dazu komme auch noch Sturm. Kopfzerbrechen bereiten den Einsatzkräften schwankende Schneefallgrenzen. „Der Wind an sich wäre kein Problem, er könnte aber in Kombination mit den schwer mit Schnee beladenen Bäumen eines werden“, sagte Fellner. Insgesamt werde das Wetter aber nicht „so dramatisch wie vergangenes Jahr“ ausfallen, verwies Fellner auf das Sturmtief Vaia im Oktober 2018: Damals hatte der Sturm ganze Wälder in Kärnten verwüstet, mehrere Flüsse traten über die Ufer. Da er auch Schutzwälder vernichtet hatte, drohe dort jetzt Lawinengefahr, wie etwa im Lesachtal. Bei Schneefall sind Black-Hawk-Flüge geplant, die Bäume vom Schnee freiwehen. Um eine vom Schneefall verursachte Hochwassergefahr zu vermindern, wurden die Pegel der großen Stauseen an der Drau in Kärnten abgesenkt.