Schneedruck: Land hilft Waldbauern

LINZ — 200.000 Festmeter Schadholz sind nach einer ersten Bilanz durch den Schneedruck der vergangenen Tage in Oberösterreich angefallen. Hauptbetroffen waren Waldbestände im Süden des Landes in einer Seehöhe von 500 bis 800 Meter sowie im Mühlviertel. „Das Land Oberösterreich wird mit den Mitteln des Katastrophenfonds, aber auch mit den anderen Fördermaßnahmen im Forst sein Möglichstes tun, um die Wald- bewirtschafter zu unterstützen“, kündigte gestern Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger an. Denn diese haben eine doppelte Last zu tragen — Der Borkenkäfer hat im vergangenen Jahr zu einer Million Festmeter an Schadholz geführt, Sturmschäden haben weitere 250.000 Festmeter Holz zerstört.

Die Aufarbeitung der geschädigten Bestände ist derzeit aufgrund der Schneesituation nicht möglich.

Rasches Aufarbeiten notwendig

Sobald es die Witterungsbedingungen erlauben, sollte aber die Arbeit in den Wäldern zügig aufgenommen werden. Das gebrochene Material sei nämlich, so Hiegelsberger, ein ideale Brutstätte für den Borkenkäfer. Der Landesrat appelliert nicht nur an die Walderhalter sondern auch an die Besucher, Vorsicht walten zu lassen. In höheren Lagen hänge noch eine sehr große Schneelast auf den Bäumen, es könne laufend zu weiteren Brüchen kommen.

In den vergangenen Jahren waren es neben Schneedruck und Borkenkäferplage vor allem auch Orkane, die den heimischen Wäldern enorm zugesetzt haben. Etwa im Jahr 2017, wie sich aus den ausgezahlten Beihilfen aus dem Katastrophenfonds herauslesen lässt: Mehr als 1,2 Millionen Euro wurden damals ausbezahlt. Im Vergleich: Im Vorjahr waren es „nur“ knapp 270.000 Euro. Die Anträge für Beihilfen sind bei den Gemeinden oder Magistraten zu stellen. Aktuelle Richtlinien dazu gibt es auf der Landes-Homepage land-oberoesterreich.gv.at.

Für weitere Unterstützung sorgt ein Zehn-Punke-Maßnahmenkatalog des Landes— dabei geht es um das vom Borkenkäfer verursachte Schadholz. Mit den Fördermaßnahmen soll noch zielgenauer geholfen werden können, so Hiegelsberger.