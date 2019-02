Nach der Kündigung des wichtigen Abrüstungsvertrages für atomar Mittelstreckenwaffen (INF) durch die USA will Moskau schnell neue Raketen mit höherer Reichweite bauen. „Jetzt kommt es darauf an, die Reichweite der heute zu entwickelnden bodengestützten Raketensysteme zu erhöhen“, sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Dienstag. Kremlchef Wladimir Putin hatte am Wochenende bekannt gegeben, dass sich nun auch sein Land nicht mehr an den Vertrag gebunden fühle.

Die Entwicklung neuer landgestützter Marschflugkörpern und Hyperschall-Raketen mit mittlerer Reichweite solle bereits in Kürze beginnen und bis 2021 beendet sein. Sie sollten weiter als 500 Kilometer fliegen können – der INF-Vertrag erlaubte eine solche Reichweite nicht.

Die USA und Russland hatten das mehr als 30 Jahre alte Abkommen nacheinander ausgesetzt, weil sie einander Verstöße dagegen vorwerfen. Es bleibt noch eine halbjährige Kündigungsfrist, um den Vertrag zu retten. Das aber wohl nicht mehr abwendbare Aus für den Vertrag weckt vor allem in Europa Angst vor einem neuen Wettrüsten. Zwar betont die Nato, derzeit sei keine Stationierung von Raketen in Europa geplant, sollte aber Russland mit seinen Plänen ernst machen, ist in der Nato eine Nachrüstungsdebatte programmiert.

Die Aussicht auf eine Spaltung der Nato wird Putins Neigung zu einem Einlenken nicht gerade fördern.

Die Deutschen streiten schon

In der Großen Koalition in Berlin ist schon eine heftige Debatte darüber entbrannt, wie man auf das Scheitern des Vertrags reagieren soll. Außenminister Heiko Maas (SPD) sprach sich klar gegen die Stationierung neuer atomarer Mittelstreckenraketen in Europa aus. Mehrere CDU-Politiker haben ihn deswegen scharf kritisiert und mit Blick auf Moskau dafür plädiert, alle Optionen auf dem Tisch zu halten.