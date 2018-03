Schneller Schwenk: Lauda will an Ryanair verkaufen

Lufthansa, Vueling, Niki Lauda vulgo Laudomation und nun also Ryanair: Die Odyssee der insolventen Fluggesellschaft Niki bis zu ihrer neuen endgültigen Bestimmung hat am Dienstag eine neue Wendung erfahren. Hatte Ex-Formel-1-Fahrer Niki Lauda während des Bieterstreits und auch nach erhaltenem Zuschlag immer wieder von einer österreichischen Lösung für die Niki-Airline geschwärmt, dürfte nun doch wieder alles anders kommen. Der irische Billigflieger Ryanair um seinen exzentrischen Chef Michael O’Leary soll die Laudamotion übernehmen.

Schrittweiser Einstieg

Zuerst wird der Einstieg zu 24,9 Prozent erfolgen. Folgt der Sanktus der EU-Wettbewerbsbehörde, soll auf rund 75 Prozent aufgestockt werden. 100 Mio. Euro dürfte der der zweitgrößten Fluggesellschaft Europas der Deal wert sein. Knapp 50 Mio. Euro soll der Kaufpreis betragen, weitere 50 Mio. Euro sollen fließen, um einen reibungslosen und erfolgreichen Start in eine gemeinsame Zukunft hinzulegen. Niki Lauda selbst hatte nach dem Sieg im Bieterstreit im Jänner kolportierte 47 Mio. Euro für die Teile der Niki bezahlt, die nun als Laudamotion firmieren.

Lauda will dabei bleiben

Für Niki Lauda heißt der Deal indes nicht, dass er die Kommandobrücke der Laudamotion bereits wieder verlässt noch bevor ein einziger kommerzieller Flug durchgeführt wurde. „Ein neuer Player in der Airlinewelt ist geboren und mein Ziel ist es, unseren Passagieren ein umfassendes Streckennetz zu günstigen Preisen zu bieten“, so der Formel-1-Champ. Profitieren von der neuen Partnerschaft sollen indes die Kunden. „Laudamotion bekommt Zugang zur Ryanair Flotte und unseren finanziellen Ressourcen. Sie kann damit in einem Markt, der mit Austrian und Swiss von der Lufthansa Gruppe und ihren Hochpreistickets dominiert wird, rascher wachsen“, so Ryanair-Chef Michael O’Leary.

Jobsicherheit versprochen

Für die Beschäftigten – Lauda verhandelte zuletzt erst nach Kritik über einen Kollektivvertrag, O’Leary ist grundsätzlich kein Fan von Gewerkschaften –soll „die Partnerschaft Jobsicherheit herstellen“ wurde versichert. Lauda will mit Ryanair innerhalb von zwei Jahren auf 30 Flugzeuge wachsen, die Mitbewerber müssten sich nun anschnallen, so seine Ansage. Spätestens ab dem Winterflugplan soll Ryanair Laudamotion-Flüge auch ab Wien vermarkten, desweiteren kooperiert Lauda mit Condor und Lufthansa.